OPA : des primes de plus de 40% en moyenne

Trente-deux offres publiques déposées auprès de l’Autorité des marchés financiers en 2022. (© Fotolia)

Profitant de conditions de refinancement encore attractives, les sociétés ont multiplié les initiatives, avec des offres quasiment toutes en cash.

L’année 2022 restera comme un millésime honorable, avec trente-deux offres publiques déposées auprès de l’Autorité des marchés financiers (et deux en attente de dépôt).

Dans le détail, on recense vingt-trois OPA (dont dix-neuf selon la procédure simplifiée), six offres de retrait (OPR), deux offres de rachat d’actions (Opra) et une offre alternative (OPA/OPE).

Tous les compartiments d’Euronext Paris ont été visés, mais Euronext Growth a été le terrain le plus fertile avec quatorze opérations.

Aucun secteur n’a échappé aux grandes manœuvres, de l’édition de logiciels à la médecine de précision en passant par les énergies renouvelables, et plusieurs poids lourds de la cote ont été concernés : EDF , CNP Assurances , Lagardère , Albioma , Robertet et Somfy .

Jusqu’à 238% de gain

En raison de la chute des cours consécutive à la guerre en Ukraine et la remontée des taux d’intérêt, les primes offertes se sont révélées très appréciables, en s’élevant en moyenne à 40,1% sur la base du dernier cours avant l’annonce et de 39,1% sur la moyenne des trois derniers mois.

En tête du palmarès, on trouve Ucar (gain de 238%) , Tivoly (+106%) et Groupe IRD (+92%). Aucune décote instantanée n’est à déplorer.

Le prix reste d’ailleurs un