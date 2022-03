OPA : CNP, Tivoly et 1000mercis sur le devant de la scène

L'actualité des opérations financières. (© DR)

Dépôt de l’OPA simplifiée sur CNP Assurances, offre au prix rehaussé sur Tivoly, projet d’OPAS sur 1000mercis, rachat des minoritaires de Mediaset España, scission en vue de Solvay, discussions entre KKR et Telecom Italia et spéculations sur Nielsen Holdings : le marché est en effervescence.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

CNP Assurances : le projet d’OPA simplifiée a été déposé . La Banque Postale (LBP), qui détient 78,95% du capital de la compagnie d’assurances, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 21,90 euros (dividende 2021 attaché).

Ce prix fait ressortir une prime de 36,2% sur le dernier cours coté avant l’annonce (16,075 euros), le 26 octobre 2021, et une prime de 52% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date, valorisant CNP Assurances 15 milliards d’euros. Si les conditions requises sont remplies, LBP a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 2 au 31 mai 2022.

Tivoly : l’OPA simplifiée de PFI sera lancée au prix de 42,05 euros par action . À la suite de l’acquisition d’une participation majoritaire (via Holding Tivoly) et d’achat d’actions en direct, Peugeot Frères Industrie détient à présent 73,12% du capital de ce spécialiste de l’outil coupant. Il déposera courant avril 2022, via Holding Tivoly, un projet d’OPA simplifiée au prix de 42,05 euros par action. Ce prix fait ressortir une prime de 106,1% par rapport au dernier cours avant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives (3 février 2022).

Le prix final a été ajusté à la hausse par rapport à l’estimation