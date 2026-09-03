Onzième décès d'un automobiliste américain lié à un composant d'airbag chinois interdit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Apporte des précisions sur les accidents précédents dans les paragraphes 4 à 11)

par David Shepardson

Une personne a trouvé la mort aux États-Unis le mois dernier dans un accident lié à des gonfleurs d'airbags de rechange chinois non conformes et interdits. Il s'agit du premier décès de ce type depuis que les États-Unis ont interdit ces composants en avril, après qu'ils ont été associés à des décès dans dix accidents.

L’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a déclaré jeudi que l’automobiliste avait trouvé la mort à Dallas le 27 août au volant d’une Chevrolet Equinox de 2018, lors d’un accident qui, autrement, aurait été sans gravité.

L’agence a interdit les gonfleurs d'airbags de rechange qu’elle tient pour responsables de ces décès. Ils sont fabriqués en Chine par la société Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System Co Ltd, également connue sous le nom de DTN.

Treize incidents de ce type ont été signalés depuis mai 2023. Trois personnes ont trouvé la mort dans des Hyundai Sonata, et dix accidents impliquant des véhicules GM GM.N ont fait huit morts et deux blessés graves. Tous ces incidents, à l'exception du dernier concernant GM, impliquaient des Chevrolet Malibu.

GM n’a pas immédiatement réagi jeudi.

La NHTSA a déclaré que les gonfleurs d'airbags DTN avaient mal fonctionné lors d'accidents qui, autrement, auraient été sans gravité, "projetant de gros fragments métalliques dans la poitrine, le cou, les yeux et le visage des conducteurs".

DTN a répondu à l’agence qu’"il ne peut être prouvé que les gonfleurs en question" aient été fabriqués par l’entreprise, "ni qu’ils aient été à l’origine des accidents".

DTN a ajouté n’avoir jamais vendu directement les gonfleurs en question sur le marché américain.

L’agence a émis un avertissement urgent à l’intention des propriétaires et des garages en janvier. Avant le décès survenu le mois dernier, le dernier accident mortel s’était produit en février à Clarksdale, dans le Mississippi, dans une Chevrolet Malibu de 2020.

"Quiconque les importe dans le pays et les installe met en danger les familles américaines", a déclaré la NHTSA.

Elle invite instamment les propriétaires de véhicules ayant été impliqués dans un accident avec déclenchement de l’airbag depuis 2020 à faire inspecter leur véhicule.