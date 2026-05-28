Onze morts redoutés après la rupture d'une cuve chimique dans l'État de Washington, les opérations passent à la récupération

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* Le gouverneur se prépare à faire face à « la tragédie industrielle la plus meurtrière de l'histoire moderne de l'État de Washington »

* Un déversement de produits chimiques contamine le fleuve Columbia, mais n'a aucun impact sur l'air ou l'eau potable selon les autorités

* L'incident s'est produit sur le site de l'usine Nippon Dynawave Packaging; la cause de la rupture est inconnue

(11 personnes présumées mortes dans l'accident; mise à jour du titre) par Ismail Shakil et Daphne Psaledakis

Les recherches pour retrouver les neuf personnes portées disparues après l'implosion et la rupture d'un réservoir de produits chimiques survenues la veille dans l'État de Washington sont passées d'une opération de sauvetage à une opération de récupération, ont déclaré mercredi les autorités, ce qui porterait probablement le bilan total à 11 morts.

Les autorités avaient précédemment confirmé deux décès. Au moins huit autres personnes ont été blessées, certaines gravement.

« Nous nous préparons à ce que ce soit la tragédie industrielle la plus meurtrière de l'histoire moderne de l'État de Washington », a déclaré le gouverneur de Washington, Bob Ferguson, lors d'une conférence de presse avec les autorités locales mercredi.

Les autorités ont déclaré ne pas encore savoir ce qui avait provoqué l'implosion, tôt mardi matin, d'une cuve d'environ 3,4 millions de litres sur le site de Nippon Dynawave Packaging. La cuve contenait de la « liqueur blanche » – une solution chimique d'hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium utilisée dans la fabrication de la pâte à papier, susceptible de provoquer de graves brûlures cutanées.

Le chef de bataillon des pompiers de Longview, Matt Amos, a déclaré lors de la conférence de presse que les opérations de récupération se dérouleraient lentement dans cet environnement « extrêmement dangereux ».

On ne savait pas exactement où se trouvaient les neuf personnes portées disparues dans l'usine, a déclaré Scott Goldstein, chef des pompiers de Cowlitz 2, ajoutant qu'ils avaient fouillé toutes les zones accessibles.

« Ce matin, nous avons déclaré que cette intervention passait de la phase de sauvetage à celle de récupération », a-t-élancé.

Lors de la conférence de presse, les autorités ont indiqué que des analyses avaient confirmé que la pollution s'était répandue dans le fleuve Columbia.

« L'analyse d'échantillons d'eau a confirmé que la contamination s'était répandue dans le fleuve Columbia au cours de la journée d'hier. Des évaluations supplémentaires sont en cours pour mieux comprendre l'ampleur et l'étendue de cet impact environnemental », a déclaré M. Goldstein. « À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas d'impact négatif identifié sur la santé, ni sur la qualité de l'air ambiant, ni sur le réseau d'eau potable de la ville de Longview. » M. Goldstein a estimé qu'il était raisonnable de dire qu'environ 550.000 à 570.000 gallons s'étaient échappés du réservoir, tandis qu'une partie du produit reste dans le réservoir et continue de s'échapper lentement. Les autorités ont conseillé à la population de rester à l'écart de certaines parties de la zone et ont indiqué qu'une douzaine de carpes étaient mortes. Nippon Paper Industries 3863.T , deuxième fabricant de papier du Japon en termes de chiffre d’affaires, a racheté l’usine de Longview à la société forestière Weyerhaeuser WY.N , basée à Seattle, pour 225 millions de dollars, et a créé en 2016 la filiale à 100 % Nippon Dynawave Packaging.

Dans le sud de la Californie, les autorités qui surveillaient un réservoir industrielen surchauffe contenant du méthacrylate de méthyle hautement inflammable ont déclaré mardi soir que l'usine de GKN Aerospace à Garden Grove ne présentait plus de risque d'explosion. Des milliers de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer leurs domiciles dans la région jeudi après qu'une surchauffe du produit chimique contenu dans le réservoir eut été constatée.

« Après une opération de grande envergure, nous sommes heureux d’annoncer que tous les ordres d’évacuation ont été levés et que les habitants ont commencé à rentrer chez eux », a déclaré mardi TJ McGovern, chef par intérim de l’Orange County Fire Authority.