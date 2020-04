Onxeo : tenue de l'assemblée générale mixte le 29 mai 2020 à huis clos et modalités de vote dans le contexte Covid-19

Judith Greciet, Directeur général d'Onxeo, commente : « L'assemblée générale d'Onxeo est un moment incontournable de dialogue avec nos actionnaires. Bien que cette année le contexte sanitaire nous empêche d'organiser cette assemblée « de visu », nous avons souhaité faciliter au maximum les échanges, qui pourront ainsi se faire via une web conférence au cours de laquelle Mme Danièle-Guyot Caparros, M Nicolas Fellmann et moi-même seront présents pour vous répondre. Par ailleurs, nous mettons en place, pour la première fois, le vote par Internet, en complément du vote par correspondance plus aléatoire compte tenu des délais postaux actuels. La mobilisation de tous nos actionnaires est clé, les résolutions présentées sont nécessaires à la poursuite du développement de notre entreprise, et nous comptons sur chacun de vous pour participer, à distance, a minima par vos votes et si possible à la séance de présentation le 29 mai prochain. »



