Onxeo : succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS avec 9,7 M€ levés

Cette opération permet d'accélérer le développement de l'entreprise et de son portefeuille et étend l'horizon financier de la Société jusqu'à fin 2022, au-delà de jalons cliniques majeurs attendus dans les 18 prochains mois



Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, déclare : « Nous tenons à remercier tous les investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont contribué au succès de cette levée de fonds. La confiance renouvelée dans notre stratégie de long terme par nos deux principaux actionnaires, Financière de la Montagne et Invus, ainsi que par l'ensemble de nos actionnaires, sécurise la montée en puissance de notre développement et étend notre visibilité jusqu'à fin 2022. Les fonds levés vont permettre d'accélérer le développement d'AsiDNA(TM) au travers d'autres essais cliniques, notamment dans le cancer du poumon non à petites cellules, avec une étude de phase 2 conçue pour être transformée en essai pivotal potentiel. Le programme clinique devrait également inclure les États-Unis dans le cadre du plan d'accélération. En outre, nous allons élargir notre portefeuille avec d'autres composés issus de notre plateforme platON(TM). »



