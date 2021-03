Onxeo publiera ses résultats annuels le 21 avril 2021

L'assemblée générale annuelle se tiendra le 10 juin 2021 Paris (France), le 24 mars 2021 - 18h CET - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX ; Nasdaq First North : ONXEO), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui de nouvelles dates pour la publication de ses résultats annuels 2020 et la tenue de son assemblée générale annuelle.



En raison de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui est en cours jusqu'au 31 mars 2021, la publication des résultats annuels 2020 aura lieu le 21 avril 2021 après clôture du marché et l'assemblée générale se tiendra le 10 juin 2021. La date de publication des résultats semestriels 2021, prévue le 28 juillet après clôture du marché, demeure inchangée.



