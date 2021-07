Onxeo publie ses résultats financiers du 1er semestre 2021 et fait le point sur ses activités

Trésorerie de 24,5 M€ au 30 juin 2021, offrant une visibilité financière jusqu'à fin 2022 et permettant d'accélérer le développement de l'entreprise et de son portefeuille

Préparation d'un plan clinique ambitieux pour AsiDNA(TM), dont la mise en œuvre débutera à l'automne 2021



Paris (France), le 29 juillet 2021 - 18h CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen: ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, publie aujourd'hui ses résultats financiers semestriels consolidés au 30 juin 2021, et fait le point sur ses activités.



Pour recevoir toute l'information financière d'ONXEO en temps réel, faites-en la demande par mail à onxeo@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.