Onxeo présente ses résultats financiers 2021 et annonce un nouveau financement de 12 millions d’euros

Trésorerie de 17,9 millions d’euros au 31 décembre 2021

Nouveau financement souscrit par les actionnaires historiques Invus et Financière de la Montagne, d’un montant de 12 millions d’euros, sous la forme d’une émission d’actions nouvelles (8 M€) et d’une émission d’un emprunt obligataire convertible (4 M€)

Visibilité financière étendue jusqu’au 2ème trimestre 2023



Paris (France), le 6 avril 2022 – 18h CEST – Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 et annonce un nouveau financement à hauteur de 12 millions d’euros, souscrit par ses actionnaires historiques Invus et Financière de la Montagne.



