Onxeo présente OX425, son deuxième candidat médicament pour le traitement des tumeurs solides

• OX425 est un nouvel agoniste leurre ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN produisant de multiples effets immunostimulants, ce qui en fait un candidat prometteur en association avec l’immunothérapie, en particulier dans les tumeurs « froides »

• Les derniers stades du développement préclinique confirment l'activité antitumorale élevée avec l'activation de la voie STING dans de multiples modèles tumoraux

• Les études toxicologiques en cours démontrent un profil de sécurité favorable d’OX425, particulièrement adapté pour une monothérapie et une éventuelle thérapie combinée



Le Dr Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale d'Onxeo, déclare : « Avec la sélection d'OX425, nous démontrons une fois de plus notre capacité à sourcer de nouveaux candidats médicaments aux propriétés distinctives basées sur le mécanisme d'action unique de leurre qui est le moteur technologique de notre plateforme PlatON™. OX425 a montré une activité antitumorale robuste au cours de nos études précliniques dans de multiples modèles de tumeurs solides de types différents. OX425 se positionne ainsi comme une monothérapie innovante et un candidat idéal pour une association, notamment avec des immunothérapies, et spécifiquement dans les tumeurs froides. »



Pour recevoir toute l'information financière d'ONXEO en temps réel, faites-en la demande par mail à onxeo@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.