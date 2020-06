Françoise Bono, directrice scientifique d'Onxeo, commente : « OX401 est le premier représentant de la famille OX400 issue de notre plateforme platON(TM). Basé sur notre savoir-faire sur les oligonucléotides et notre bonne maitrise du concept de mécanisme d'agoniste leurre, nous avons élaboré ce candidat pour qu'il soit un inhibiteur puissant de la réparation de l'ADN via le détournement (effet leurre) et l'hyperactivation de PARP (effet agoniste) qui, en conséquence, active la voie cGAS-STING. C'est ce que nous venons de démontrer : OX401 a une puissance d'action, dans tous les domaines, supérieure à ce que l'on retrouve avec les inhibiteurs de PARP aujourd'hui disponibles, sans apparition des phénomènes de résistance acquise. OX401 déclenchant une immunité antitumorale locale robuste, la prochaine étape préclinique clé sera l'étude de son association avec des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. Pour ce développement, nous avons bénéficié de toute l'expertise accumulée durant le développement d'AsiDNA(TM) et avons ainsi obtenu en quelques mois un composé optimisé, prêt à entrer dans les dernières étapes de validation préclinique. Ces études translationnelles nous permettront de préparer au mieux l'entrée en clinique qui pourrait intervenir d'ici 18 à 24 mois ».



