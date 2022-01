Onxeo annonce la nomination de Julien Miara en tant que nouveau Directeur général par interim

Paris (France), le 3 janvier 2022 – 18h CET - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris: ALONX, First North Copenhague: ONXEO), (“Onxeo” or la “Société”), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd’hui la nomination de Julien Miara en tant que Directeur général par interim, à compter de ce 3 janvier 2022, suite à la décision du Conseil d’administration.



Le Dr Agarwal déclare : « Je suis impatiente de travailler avec une équipe de haut niveau sous la direction de Julien Miara, dans la prochaine phase de recherche et de développement d'AsiDNA. Je suis convaincue que la vision et l'approche scientifiques d'Onxeo seront à l'origine du succès continu de la société, alors que nous travaillons ensemble pour offrir de nouvelles options prometteuses aux patients ».



