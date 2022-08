Onxeo annonce l’approbation par le Nasdaq du retrait de ses actions de la cote du marché First North de Copenhague

Dernier jour de négociation sur le marché First North Growth le 8 novembre 2022

Cotation inchangée sur Euronext Growth Paris



Les actions Onxeo françaises et les actions Onxeo danoises sont enregistrées sous le même code ISIN FR0010095596. Les droits attachés aux actions Onxeo danoises et aux actions Onxeo françaises sont identiques.



Conformément au règlement du Nasdaq, les actions Onxeo danoises resteront négociables sur le marché Nasdaq First North Growth, sous réserve de la disponibilité de contreparties, pour une période allant jusqu'au 8 novembre 2022. À l'issue de cette période, elles seront retirées de la cote et Onxeo assurera l'échange de ces actions, émises via Euronext Securities, contre des actions Onxeo françaises, émises via Euroclear et librement négociables sur Euronext Growth, à Paris.



