ONWARD® Medical signe un accord avec le CEA pour obtenir les droits exclusifs de la technologie d’interface cerveau machine (BCI) WIMAGINE® de Clinatec

_ L'entreprise obtient les droits exclusifs pour intégrer l’interface cerveau machine WIMAGINE dans son système ARC-BCI™

_ Le WIMAGINE BCI dispose de 7 ans de données de sécurité clinique sur des patients humains

_ Cet accord offre à ONWARD Medical l'opportunité d'être le premier sur le marché avec un système activé par BCI pour restaurer les mouvements guidés par la pensée après une paralysie



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 15 octobre 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce avoir signé une licence exclusive avec le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) pour développer et commercialiser l'interface cerveau-machine («Brain Computer Interface » ou BCI en anglais) expérimentale WIMAGINE conçue par Clinatec dans le cadre de son système expérimental ARC-BCI, visant à restaurer les mouvements et fonctions du corps humain pilotés par la pensée.



« L’obtention des droits exclusifs sur l’interface cerveau machine WIMAGINE nous donne l'opportunité d'être les premiers sur le marché avec un système activé par une interface cerveau machine pour restaurer les mouvements guidés par la pensée après une paralysie. », a déclaré Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :