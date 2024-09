Onward Medical sera cotée à Paris dès le 24 septembre

(AOF) - Onward Medical annonce que ses actions seront cotées sur Euronext Paris à partir du mardi 24 septembre, en complément de ses cotations actuelles sur Euronext Bruxelles et Amsterdam. Cette medtech à l’origine de thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), précise que cette cotation "ne donne pas lieu à la création d’actions nouvelles et n'a donc aucun effet dilutif pour les actionnaires actuels".

Le 19 septembre 2024, Onward a annoncé que le plus récent participant à l'étude avait été implanté avec le système ARC-BCI afin de restaurer la mobilité après une lésion de la moelle épinière (SCI). Le système a été implanté le 12 septembre 2024 par le Dr Jocelyne Bloch, cheffe du service de neurochirurgie fonctionnelle au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne, en Suisse.

" Nous sommes ravis de faciliter les échanges des titres d'Onward Medical en les rendant disponibles sur Euronext Paris ", a déclaré Dave Marver, CEO de la société." Cette cotation offre un meilleur accès aux investisseurs français, soutenant ainsi nos efforts pour répondre aux besoins importants non satisfaits des personnes souffrant de lésions de la moelle épinière en France et dans le monde entier. "

