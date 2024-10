Onward Medical s'allie au CEA pour développer une interface cerveau-machine

(AOF) - Onward Medical (+12,25% à 5,68 euros) a signé une licence exclusive avec le CEA pour développer et commercialiser l'interface cerveau-machine ("Brain Computer Interface" ou BCI en anglais) expérimentale Wimagine conçue par Clinatec dans le cadre de son système expérimental ARC-BCI, visant à restaurer les mouvements et fonctions du corps humain pilotés par la pensée. Cette société de technologie médicale est à l’origine de thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI).

"L'obtention des droits exclusifs sur l'interface cerveau machine Wimagine nous donne l'opportunité d'être les premiers sur le marché avec un système activé par une interface cerveau machine pour restaurer les mouvements guidés par la pensée après une paralysie", a déclaré Dave Marver, CEO d'Onward Medical. "Clinatec est un institut de recherche biomédicale de renommée mondiale et son BCI est idéal pour nos applications. Nous pouvons désormais développer un système véritablement intégré, parfaitement adapté au type d'étude requis pour obtenir l'approbation réglementaire et commercialiser un système activé par un BCI."

