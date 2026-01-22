 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ONWARD Medical réalise deux implantations supplémentaires d’interface cerveau-machine associées à une technologie de stimulation de la moelle épinière pour restaurer le mouvement contrôlé par la pensée
information fournie par Boursorama CP 22/01/2026 à 08:52

Eindhoven, Pays-Bas — 22 janvier 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – ADR US : ONWRY), société de neurotechnologie pionnière dans le développement de thérapies de stimulation de la moelle épinière visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance, annonce que deux personnes supplémentaires vivant avec une lésion de la moelle épinière ont reçu la thérapie ARC-BCI® expérimentale de la Société. Ces interventions de pointe portent à sept le nombre total d’implants réalisés chez l’humain et renforcent le leadership de la Société dans le développement de plateformes d’interface cerveau-machine (BCI) destinées à restaurer le mouvement commandé par la pensée chez les personnes vivant avec une lésion médullaire.

Valeurs associées

ONWARD MEDICAL
4,6000 EUR Euronext Bruxelles +5,63%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank