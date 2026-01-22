 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ONWARD Medical réalise deux implantations supplémentaires d’interface cerveau-machine associées à une technologie de stimulation de la moelle épinière pour restaurer des mouvements contrôlés par la pensée
information fournie par Boursorama CP 22/01/2026 à 08:52

Eindhoven, Pays-Bas — 22 janvier 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – ADR US : ONWRY), société de neurotechnologie pionnière dans le développement de thérapies de stimulation de la moelle épinière visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance, annonce que deux personnes supplémentaires vivant avec une lésion de la moelle épinière ont reçu la thérapie ARC-BCI® expérimentale de la Société. Ces interventions de pointe portent à sept le nombre total d’implants réalisés chez l’humain et renforcent le leadership de la Société dans le développement de plateformes d’interface cerveau-machine (BCI) destinées à restaurer le mouvement commandé par la pensée chez les personnes vivant avec une lésion médullaire.

Valeurs associées

ONWARD MEDICAL
4,3550 EUR Euronext Bruxelles 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.01.2026 09:03 

    (Actualisé avec Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de ... Lire la suite

  • Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, comme à Strasbourg, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Municipales: moins de voitures, plus de vélos, on continue?
    information fournie par AFP 22.01.2026 08:59 

    Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank