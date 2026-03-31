 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ONWARD Medical publie ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2025, marqués par de solides performances commerciales aux États-Unis et des étapes majeures dans son pipeline
information fournie par Boursorama CP 31/03/2026 à 08:55

CE COMMUNIQUÉ CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L’ARTICLE 7(1) DU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES ABUS DE MARCHÉ (596/2014)

Eindhoven, Pays-Bas, 31 mars 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – ADR US : ONWRY), la société de neurotechnologie pionnière dans le développement de thérapies de stimulation de la moelle épinière visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance, annonce aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2025 :

• Traction commerciale : La Société a initié la commercialisation de sa première plateforme technologique et a vendu 117 systèmes ARC-EX®, démontrant une forte traction commerciale pour son système révolutionnaire de stimulation externe de la moelle épinière. Le système ARC-EX a été vendu à plus de 80 cliniques de réadaptation aux États-Unis à fin 2025.

• Étapes réglementaires : La Société a obtenu le marquage CE pour le système ARC-EX pour une utilisation en clinique et à domicile. En novembre, la FDA des États-Unis a accordé une autorisation 510(k) afin d’étendre l’indication du système ARC-EX à une utilisation à domicile aux États-Unis. Par ailleurs, la FDA a approuvé une exemption pour dispositif expérimental (IDE) pour le système ARC-IM®, permettant le lancement de l’étude pivot mondiale Empower BP.

• Résultats financiers : La Société a enregistré un chiffre d’affaires de 5,4 millions d’euros et a terminé l’année avec une position de trésorerie nette de 68,1 millions d’euros.

Valeurs associées

ONWARD MEDICAL
3,3250 EUR Euronext Bruxelles +0,15%

1 commentaire

  • 09:08

    Tant de pertes mériterait un communiqué en langue française. Vive le Québec libre.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une traînée de roquettes au-dessus de la ville côtière de Netanya, lors d'un nouveau barrage de missiles iraniens, le 30 mars 2026 en Israël ( AFP / JACK GUEZ )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 31.03.2026 10:26 

    Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, mardi, au 32e jour après le déclenchement du conflit: . Explosion près de l'aéroport d'Erbil, au Kurdistan irakien Une explosion a été entendue mardi matin près de l'aéroport international d'Erbil, ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    France: la consommation des ménages se replie nettement en février sur un mois (-1,4%), selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.03.2026 10:23 

    Les dépenses de consommation de biens des ménages en France se sont repliées nettement en février, reculant de 1,4% sur un mois après une hausse de 0,4% en janvier, a annoncé l'Insee mardi. La baisse est de 1,5% en février sur un an et de 0,6% sur les trois mois ... Lire la suite

  • alstom (Crédit: / Flickr)
    Alstom prend de la vitesse, Inventiva en mauvaise forme
    information fournie par Zonebourse 31.03.2026 10:20 

    Südzucker s'envole grâce au revirement spectaculaire de Barclays et Alstom accélère après un contrat majeur de 700 millions d'euros, tandis que SoftwareOne séduit par sa rentabilité. A l'inverse, Inventiva s'effondre sous le poids de pertes et Clariant subit la ... Lire la suite

  • ( AFP / LOU BENOIST )
    Danone rejoint Bel au capital d'une start-up spécialiste de la protéine du lait
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.03.2026 10:14 

    La start-up française Standing Ovation, spécialiste de la fermentation de précision pour produire, sans vache ou presque, de la caséine, principale protéine du lait, a annoncé mardi une levée de fonds qui voit Danone rejoindre Bel à son capital. La popularité des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank