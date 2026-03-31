ONWARD Medical publie ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2025, marqués par de solides performances commerciales aux États-Unis et des étapes majeures dans son pipeline

CE COMMUNIQUÉ CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L’ARTICLE 7(1) DU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES ABUS DE MARCHÉ (596/2014)



Eindhoven, Pays-Bas, 31 mars 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – ADR US : ONWRY), la société de neurotechnologie pionnière dans le développement de thérapies de stimulation de la moelle épinière visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance, annonce aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2025 :



• Traction commerciale : La Société a initié la commercialisation de sa première plateforme technologique et a vendu 117 systèmes ARC-EX®, démontrant une forte traction commerciale pour son système révolutionnaire de stimulation externe de la moelle épinière. Le système ARC-EX a été vendu à plus de 80 cliniques de réadaptation aux États-Unis à fin 2025.



• Étapes réglementaires : La Société a obtenu le marquage CE pour le système ARC-EX pour une utilisation en clinique et à domicile. En novembre, la FDA des États-Unis a accordé une autorisation 510(k) afin d’étendre l’indication du système ARC-EX à une utilisation à domicile aux États-Unis. Par ailleurs, la FDA a approuvé une exemption pour dispositif expérimental (IDE) pour le système ARC-IM®, permettant le lancement de l’étude pivot mondiale Empower BP.



• Résultats financiers : La Société a enregistré un chiffre d’affaires de 5,4 millions d’euros et a terminé l’année avec une position de trésorerie nette de 68,1 millions d’euros.