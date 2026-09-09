ONWARD Medical publie ses résultats du premier semestre 2026, marqués par une forte croissance du chiffre d’affaires lié aux produits et des avancées continues dans le portefeuille de thérapies ARC

Eindhoven, Pays-Bas, le 9 septembre 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – ADR américain : ONWRY), société de neurotechnologie qui développe des thérapies innovantes visant à restaurer le mouvement, les fonctions et l’autonomie des personnes atteintes de lésions médullaires et d’autres troubles du mouvement, annonce aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour le premier semestre 2026.





« Le premier semestre 2026 a de nouveau été marqué par une solide exécution pour ONWARD. Le lancement commercial du système ARC-EX continue de rencontrer un vif succès, l’élargissement de l’accès en clinique et à domicile soutenant une forte croissance du chiffre d’affaires lié aux produits. Nous réalisons également d’excellents progrès dans le développement et l’évaluation clinique de nos plateformes expérimentales ARC-IM et ARC-BCI », a déclaré Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical. « Grâce à une dynamique commerciale croissante et à un bilan renforcé, nous sommes bien positionnés pour élargir l’accès à ARC-EX et faire progresser ARC-IM vers une autorisation réglementaire. Nous sommes également heureux d’avoir obtenu un financement de BlackRock tandis que nous poursuivons notre importante mission et innovons au bénéfice des personnes atteintes de lésions médullaires et d’autres troubles du mouvement. »