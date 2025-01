ONWARD MEDICAL participera à la 43ème conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare

Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical présentera une mise à jour de la société le mercredi 15 janvier 2025.



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 13 janvier 2025 / 7H30 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce que Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical, présentera une mise à jour de la société lors de la 43ème Conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare, le mercredi 15 janvier à 19h30 (CET).



La présentation de la société sera diffusée en direct sur le web, ainsi que la session de questions-réponses, et un enregistrement archive sera disponible pendant 30 jours. Le lien vers la diffusion en direct et l'archive sera accessible sur le site web des investisseurs d'ONWARD Medical à l'adresse suivante : https://ir.onwd.com/news-events.



