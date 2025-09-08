ONWARD Medical obtient le marquage CE pour ARC-EX, ouvrant la voie au lancement commercial en Europe de son système révolutionnaire de stimulation de la moelle épinière

CE COMMUNIQUÉ CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L’ARTICLE 7(1) DU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES ABUS DE MARCHÉ (596/2014)



Eindhoven, Pays-Bas, le 8 septembre 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – US ADR : ONWRY), société de neurotechnologie leader, pionnière dans le développement de thérapies visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et d’autres troubles de mouvement, annonce aujourd’hui avoir obtenu le marquage CE pour son système ARC-EX dans le cadre du Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR), ouvrant ainsi la voie à sa commercialisation dans l’Union européenne et dans certains autres pays.



Cette certification permet à la société de promouvoir l’utilisation du système ARC-EX, associé à la pratique de tâches fonctionnelles, afin d’améliorer la force et la sensibilité des mains chez les adultes présentant un déficit neurologique chronique et non progressif résultant d’une lésion médullaire incomplète (C2-C8 inclus). La certification autorise la commercialisation tant pour un usage en clinique qu’à domicile. Le système ARC-EX est non invasif et délivre une stimulation électrique transcutanée programmée de la moelle épinière via des électrodes placées à l’arrière du cou.