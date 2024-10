ONWARD® Medical lève avec succès 50 millions d’euros dans le cadre d’une levée de fonds majorée avec le soutien d’Ottobock SE & Co. KGaA

Ottobock, un leader mondial dans le domaine des prothèses, des orthèses et des exosquelettes, acquiert environ 10% du capital d’ONWARD Medical N.V. concrétisant un partenariat stratégique

La couverture des besoins en trésorerie est étendue à deux ans ou plus

Le montant de la levée de fonds a été majoré à 50 millions d’euros en raison de la forte demande d’investisseurs « long-only » de qualité et d’investisseurs spécialisés dans le secteur



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 24 octobre 2024 à 07h30 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce avoir levé avec succès un montant brut de 50 millions d'euros sous la forme d’une ABB par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels de 10 millions d’actions nouvelles ordinaires (le « Placement Privé » et ces actions, les « Actions Nouvelles»), via l’intermédiaire des coordinateurs (tels que définis ci-dessous). Les actions nouvelles ont été proposées au prix d'émission de 5.00 EUR par action (le « Prix d'émission »).



« Nous sommes ravis de finaliser avec succès cette transaction, qui viendra soutenir la commercialisation attendue du système ARC-EX® pour deux années ou plus, à déclaré Dave Marver, PDG.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :