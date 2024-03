ONWARD® Medical lance une Augmentation de Capital de 15 M€

• Augmentation de capital pour un montant indicatif de 15 M€ avec option d’extension possible jusqu’ 5 M€, composée (1) d’un placement privé à des investisseurs institutionnels et certains fondateurs et (2) d’une offre au public via la plateforme PrimaryBid

• Participation des actionnaires existants INKEF Capital et EQT Life Sciences (pour 3 M€), ainsi que certains fondateurs, membres de la direction et du Conseil d'administration (pour environ 1 M€) à la Construction Accélérée du Livre d'Ordres

• Prix d'émission : 4,50 € par action soit une décote de 16,6% par rapport au prix moyen pondéré des 30 derniers jours

• Clôture de l’offre PrimaryBid et du Placement Privé le 21 mars 2024 avant l'ouverture du marché

• Les fonds levés seront principalement alloués au financement du développement et de l’approbation réglementaire de l'ARC-IM® et de l'ARC-EX®, à la mise en place d’une organisation commerciale pour le lancement aux Etats-Unis de l’ARC-EX, au renforcement des capacités en matière de qualité et au financement des besoins en fonds de roulement.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :