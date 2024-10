ONWARD® Medical lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 40 millions d’euros dont 22,5 millions d’engagement ferme de la part d’Ottobock SE & Co. KGaA, acteur mondial dans le domaine des prothèses, des orthèses et de la technologie des exosquelettes

Ottobock, acteur mondial dans le domaine des prothèses, des orthèses et de la technologie des exosquelettes, s’est engagé à souscrire pour un montant de 22,5 millions d'euros, marquant ainsi le début d’une relation stratégique à long terme avec ONWARD Medical.



Euronext suspendra la cotation des actions d'ONWARD Medical pendant la période de bookbuilding, afin de permettre une participation plus large des investisseurs.



UBS et Bryan Garnier agiront en tant que co-coordinateurs globaux.



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 22 octobre 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce le lancement d’une augmentation de capital par placement privé sous forme de construction accélérée de livres d’ordres (ABB) auprès d'investisseurs institutionnels (le « Placement Privé ») via l'intermédiaire des coordinateurs globaux (tels que définis ci-dessous), d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,12 EUR chacune (ces actions étant les « Nouvelles Actions »).



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :