ONWARD® Medical annonce une publication mettant en lumière la programmation fondée sur des données probantes pour ONWARD ARC-EX®Therapy

Le cadre permettant de déterminer les paramètres de stimulation pour ONWARD ARC-EX Therapy est publié dans la revue Neuromodulation : Technology at the Neural Interface

La publication évaluée par des pairs est basée sur les résultats des études Up-LIFT et LIFT Home



EINDHOVEN, Pays-Bas, 11 juillet 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce une publication dans la revue Neuromodulation « Technology at the Neural Interface » résumant les paramètres de stimulation efficaces des études Up-LIFT et LIFT Home et fournissant un cadre décisionnel pour la mise en œuvre clinique de la thérapie ONWARD ARC-EX créé par les chercheurs de l'étude.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :