ONWARD® Medical : annonce ses résultats pour l’exercice 2023 et partage les faits qui ont marqué l’exercice 2024 à ce jour.

- Dépôt auprès de la FDA d’une demande de classification du dispositif ARC-EX® System basée sur les risques (demande « De Novo »)

- Levée de fonds de 20 millions d’euros

- Annonce des résultats préliminaires positifs de l’étude pivot Up-LIFT

- Mise en place d’un partenariat visant à accéder rapidement à la Veterans Health Administration des États-Unis

- Poursuite de la mise au point de thérapies avec interface cerveau-ordinateur pour les lésions médullaires



EINDHOVEN, Pays-Bas, 26 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD) (ci-après, la « Société »), une société de technologie médicale qui crée des thérapies* innovantes de stimulation de la moelle épinière pour que les personnes souffrant de lésions médullaires puissent à nouveau se mouvoir, retrouver leur indépendance et rétablir la fonction de leurs membres, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et opérationnels pour l’exercice 2023.

« En 2023, nous avons accompli des progrès substantiels en regard de nos objectifs et jeté les bases de la commercialisation de notre dispositif ARC-EX® System sur le marché américain. », a déclaré Dave Marver, PDG d’ONWARD Medical, avant de poursuivre : « Une fois encore, nous avons entamé l’année 2024 en fanfare, en levant 20 millions d’euros de fonds et en déposant notre demande De Novo auprès de la FDA concernant le dispositif ARC-EX System. »



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :