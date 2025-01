ONWARD Medical annonce les premières ventes commerciales du système ARC-EX

UW Medicine et Next Steps Chicago ont tous deux fait l’acquisition de systèmes fin décembre 2024.

ARC-EX est la première et la seule technologie approuvée par la FDA indiquée pour améliorer la force et la sensation de la main chez les personnes atteintes d'une lésion de la moelle épinière.

ARC-EX a été désigné comme l'une des meilleures inventions de 2024 par le magazine TIME.



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 9 janvier 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies innovantes de stimulation de la moelle épinière pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI) et d’autres troubles du mouvement, annonce aujourd’hui les premières ventes commerciales de son système ARC-EX aux États-Unis.



Ces ventes marquent une étape importante dans la mission d'ONWARD Medical, quelques jours seulement après la classification de novo du système ARC-EX par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, le 19 décembre 2024.



Première et unique technologie approuvée par la FDA pour améliorer la force et la sensation de la main chez les personnes atteintes de lésions chroniques de la moelle épinière, le système

ARC-EX a été sélectionné parmi les meilleures inventions de l’année 2024 par le magazine TIME.



