ONWARD® Medical annonce la cotation de ses titres sur le marché Euronext Paris

- La société a des racines françaises et des liens significatifs avec la France

- La société collabore étroitement avec le CEA-Clinatec, institut de recherche biomédicale de renommée mondiale financé par le gouvernement français

- Cette nouvelle cotation facilite les transactions pour les investisseurs français



EINDHOVEN, Pays-Bas, le 20 septembre 2024- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce que ses actions seront cotées sur Euronext Paris à partir du mardi 24 septembre, en complément de ses cotations actuelles sur Euronext Bruxelles et Amsterdam.



« Nous sommes ravis de faciliter les échanges des titres d'ONWARD Medical en les rendant disponibles sur Euronext Paris », a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical. « Notre entreprise entretient un lien particulier avec la France, mis en avant par notre collaboration cruciale en matière de recherche sur les interfaces cerveau-machine avec le CEA-Clinatec. Cette cotation offre un meilleur accès aux investisseurs français, soutenant ainsi nos efforts pour répondre aux besoins importants non satisfaits des personnes souffrant de lésions de la moelle épinière en France et dans le monde entier. »



