ONWARD Medical annonce des changements dans son Conseil d’Administration avec l’arrivée de Rob Ten Hoedt, leader reconnu des medtech, comme Président entrant

EINDHOVEN, Pays-Bas, le 21 octobre 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce que Rob Ten Hoedt, un leader respecté dans le secteur des technologies médicales, précédemment Vice-Président Exécutif et Président pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (zone EMEA) et membre du comité exécutif chez Medtronic, et Président de MedTech Europe, rejoint le Conseil d'Administration de la société. Ten Hoedt deviendra Président du Conseil d’Administration à la fin de l'année, à la suite du départ à la retraite prévu de l’actuel Président Jan Ohrstrom, après 8 années de services.



