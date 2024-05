Onward "a permis à des personnes paralysées de remarcher" (A. Casteau)

(AOF) - Restaurer le mouvement chez les personnes paralysées grâce à la technologie, c’est la raison d’être de la société Onward Medical, une medtech basée à Eindhoven aux Pays-Bas et cotée sur Euronext. Dans un entretien accordé à AOF, Alexandre Casteau, "Chief of Staff" chez Onward, en charge des initiatives stratégiques pour l'entreprise, détaille les projets et les perspectives de cette société qui devrait lancer cette année son premier dispositif.

Onward est une medtech très innovante...

Onward a été créée en 2015. Nous sommes une société de technologie médicale qui restaure le mouvement, la fonction et l'indépendance chez les personnes paralysées. Nous avons deux produits ou plateformes, ARC-EX, et ARC-IM.

ARC-EX, c'est un dispositif non-invasif, le premier en son genre. ARC-IM, c'est un dispositif implantable.

Quelles sont les perspectives 2024 d'Onward ?

Nous avons trois priorités stratégiques pour l'année 2024. La première, c'est le lancement de notre premier produit, ARC-EX, qui est prévu cette année, avec pour première indication de restaurer la fonction des bras et des mains chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. La demande d'approbation auprès de la FDA a été faite début avril.

La deuxième, c'est pour notre plateforme implantable, notre deuxième produit, le début de notre étude pivot pour la régulation de la pression artérielle, qui est vraiment un gros souci pour les gens qui sont paralysés. Nous avons déjà montré son efficacité sur des études de faisabilité sur plus de dix patients. L'objectif de cette nouvelle étude est de démontrer l'efficacité et la sécurité du dispositif à plus grande échelle pour obtenir l'autorisation règlementaire de commercialiser le produit. La demande d'approbation de l'étude auprès de la FDA est prévue pour cette année.

La troisième, c'est le pont digital, ce qu'on appelle en anglais Brain Computer Interface. Il s'agit de continuer nos études existantes sur ce sujet alors que nous avons déjà réalisé un premier implant en 2021. Nous voulons renforcer notre positionnement unique car nous sommes les seuls, aujourd'hui, à restaurer le mouvement en connexion avec un pont digital alors que les autres entreprises engagées sur ce sujet se sont concentrées sur la partie contrôle des machines.

Vous êtes engagés en faveur de la mobilité des patients handicapés …

Nous développons des thérapies pour la mobilité, que ce soit pour les personnes qui ont des lésions de la moelle épinière ou des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, qui est aussi un marché significatif, et donc une grande opportunité pour l'entreprise d'avoir un impact sur de nombreux patients. Nous avons pu montrer par le passé que nous avons permis à des personnes paralysées de remarcher, ce qui est vraiment exceptionnel et unique : nous espérons continuer sur ce marché pour que nos solutions soient accessibles au plus grand nombre.

Nous continuerons à travailler sur la partie "pont digital" un secteur qui est en pleine expansion, et qui reçoit beaucoup d'attention aujourd'hui. Cette idée de pouvoir relier la pensée à l'action en décodant l'activité cérébrale et en la traduisant en un mouvement pour faire remarcher les gens, pour leur faire retrouver l'usage de leurs bras et de leurs mains, nous sommes les seuls à pouvoir le faire.

Qui sont vos partenaires ?

Nous n'avons pas communiqué sur les investisseurs qui nous ont rejoints dans la dernière levée. Mais depuis la création de l'entreprise, certains des investisseurs derrière Onward, sont des grands noms du secteur de la santé, tels qu'EQT Life Sciences, Inkef Capital, Gimv, la fondation Christopher & Dana Reeve et la fondation Onassis. Nous avons également attiré l'intérêt de la Darpa, l'agence de recherche de la défense américaine, pour des projets de recherche.

Nous avons aussi, avec la levée de mars, atteint des investisseurs français. C'est crucial pour nous parce que la France est un marché très important pour Onward. Le professeur Grégoire Courtine, un des cofondateurs de l'entreprise, est français. A terme, nous pourrions aussi envisager une cotation à Paris.

Avez-vous des projets sur d'autres marchés que la France, en Europe ou ailleurs ?

Le premier marché, ce sont les Etats-Unis. Après la demande d'approbation auprès de la FDA, nous comptons enchaîner avec l'Europe qui est un marché très important, et notamment la France. Il y aura aussi l'Allemagne, la Suisse, où nous avons une présence, les Pays-Bas aussi, où Onward est domicilié, et le Royaume-Uni. Dans un premier temps, l'idée est de se focaliser sur les marchés majeurs, et notamment la France.

Et quelles sont vos perspectives financières ?

Nous avons levé 20 millions en mars de cette année et nous avons du cash jusqu'au milieu de l'année 2025, donc jusqu'à après le lancement de notre premier produit en 2024 et la génération de revenus afférente.

Nous sommes donc dans une situation qui est globalement confortable, surtout si on compare à certaines autres entreprises du secteur dont certaines sont en difficulté.

Nous avons également un pipeline très innovant et 240 brevets déposés. Nous serons probablement amenés à lever des fonds à nouveau dans les mois et années qui viennent pour continuer à développer nos différentes thérapies et permettre au plus grand nombre d'en bénéficier.

Propos recueillis par Matthieu Richard-Molard

