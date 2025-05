Ontex: renforce son équipe en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce le renforcement de son équipe dirigeante en Amérique du Nord avec les nominations de Maria Eugenia Fumagalli, Roberto Tomei et Adam Farmer.



Présentés comme 'stratégiques', ces recrutements visent à soutenir l'ambition de croissance d'Ontex dans la région.



Ainsi, Maria Eugenia Fumagalli, nommée directrice du développement produit, pilotera des solutions centrées sur le consommateur.



Roberto Tomei devient pour sa part vice-président des finances, défendant une nouvelle approche stratégique.



Enfin, Adam Farmer, nommé responsable de la chaîne d'approvisionnement, contribuera à optimiser les opérations.



' Leur expérience renforcera notre croissance et notre efficacité opérationnelle ', a souligné Paul Wood, président d'Ontex Amérique du Nord.





Valeurs associées ONTEX GROUP 7,6000 EUR Euronext Bruxelles +0,93%