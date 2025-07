Ontex: reconnu par le CDP pour ses engagements fournisseurs information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Ontex Group indique avoir été reconnu par le CDP (Carbon Disclosure Project) pour la deuxième fois consécutive pour ses actions climatiques en partenariat avec ses fournisseurs, visant spécifiquement à réduire ses émissions de scope 3.



Le groupe belge de produits d'hygiène fait partie des entreprises les mieux notées dans le classement 2024 de l'engagement des fournisseurs, qui évalue l'engagement de la chaîne d'approvisionnement des entreprises sur les questions climatiques.



L'année dernière, plus de 50% des émissions des biens et services achetés ont été couvertes par les données des fournisseurs, ce qui a permis à Ontex de suivre de près les améliorations apportées par ces derniers en matière de durabilité.





