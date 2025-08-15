Ontex: présentera une gamme élargie dès 2026
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 12:40
Cette extension répond à la demande croissante pour des gammes plus inclusives, liée à l'augmentation du poids de naissance et au recul de l'âge moyen de l'apprentissage de la propreté.
Selon Paul Wood, président d'Ontex Amérique du Nord, cette initiative permet aux distributeurs de mieux servir les familles tout en offrant aux parents des produits abordables et fiables.
Présent dans le monde entier, Ontex s'appuie sur son expertise et ses innovations pour améliorer confort et protection à chaque étape de la petite enfance.
Valeurs associées
|6,440 EUR
|Euronext Bruxelles
|+2,38%
