Ontex: présentera une gamme élargie dès 2026









(Zonebourse.com) - Ontex annonce qu'à partir de 2026, son offre inclura des culottes d'apprentissage jusqu'à la taille 5T/6T et des couches-culottes de la taille 3 à 7.



Cette extension répond à la demande croissante pour des gammes plus inclusives, liée à l'augmentation du poids de naissance et au recul de l'âge moyen de l'apprentissage de la propreté.



Selon Paul Wood, président d'Ontex Amérique du Nord, cette initiative permet aux distributeurs de mieux servir les familles tout en offrant aux parents des produits abordables et fiables.



Présent dans le monde entier, Ontex s'appuie sur son expertise et ses innovations pour améliorer confort et protection à chaque étape de la petite enfance.





