Ontex lourdement sanctionné pour un avertissement sur résultats
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 10:20

Ontex Group dévisse de 16% à Bruxelles, délaissé après un avertissement sur résultats lancé par le fabricant de produits d'hygiène pour l'exercice en cours, en raison d'une faiblesse de la demande en puériculture.

Il attend désormais pour 2025 une baisse de ses revenus "à un seul chiffre moyen" en comparable, un EBITDA ajusté entre 175 et 180 millions d'euros, un free cash-flow de l'ordre de -35 MEUR et un ratio d'endettement finissant vers 3,2 fois.

Aussi, le groupe belge prévoit d'accélérer ses mesures d'amélioration d'efficacité à travers ses activités et SG&A de 200 MEUR sur les 3 prochaines années, avec des coûts de mise en oeuvre exceptionnels requis devant rester sous 40 MEUR.

"Il s'agit du 3e avertissement sur résultats en 2 ans", souligne ING. "Bien que nous étions déjà sceptiques à propos de ces objectifs, nous sommes négativement surpris par son ampleur et attendons une réaction significativement négative du titre".

Par ailleurs, Ontex fait part de la nomination de Laurent Nielly (président de sa division Europe depuis 2021) comme prochain CEO du groupe : il succédera à Gustavo Calvo Paz à la fin de son mandat, prévue lors de l'AG du 5 mai 2026.

Valeurs associées

ONTEX GROUP
5,2500 EUR Euronext Bruxelles -18,48%
