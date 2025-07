Ontex: dans le rouge sur une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 14:52









(Zonebourse.com) - Ontex Group perd 2% à Bruxelles, dans le sillage d'une dégradation de recommandation par UBS de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours abaissé de 11,7 à 6,8 euros, sur le titre du fournisseur belge de produits d'hygiène.



'Beaucoup de choses se sont améliorées chez Ontex sous sa direction actuelle, mais le deuxième avertissement sur résultats en 12 mois limite notre conviction sur la trajectoire des bénéfices pour les 12 prochains mois', explique le broker.





Valeurs associées ONTEX GROUP 6,2600 EUR Euronext Bruxelles -2,49%