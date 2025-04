Ontex: confirme ses perspectives pour l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Ontex publie un chiffre d'affaires de 450,6 ME au titre du 1er trimestre, en baisse de 2,1% par rapport à la même période un an plus tôt (-2,8% en comparable).



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté ressort à 50,5 ME (soit -4,4%) pour un résultat d'exploitation de 28,9 ME (-15%).



' Ces résultats démontrent la résilience accrue d'Ontex dans un environnement économique plus difficile, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour confirmer nos perspectives pour l'ensemble de l'année ', a commenté Gustavo Calvo Paz, directeur général d'Ontex.



Pour 2025, Ontex cible concrètement une hausse du chiffre d'affaires de 3 % à 5 % à périmètre et taux de change constants - soutenue par une croissance à deux chiffres des volumes en Amérique du Nord - ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 4 % à 7 %.







