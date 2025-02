Ontex: accord pour céder la filiale turque à Dilek Grup information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Ontex Group annonce la signature d'un accord contraignant pour la cession de sa filiale turque à Dilek Grup.



L'opération porte sur les activités d'Ontex en Turquie, ses exportations associées et son usine d'Istanbul.



La filiale a généré 90 ME de CA en 2024 et appartient à la division Marchés Émergents. Sa vente s'inscrit dans la stratégie de recentrage d'Ontex sur les marques de distribution et de santé en Europe et en Amérique du Nord.



La finalisation de l'opération est prévue au troisième trimestre 2025, sous réserve de l'approbation des autorités turques de la concurrence.





