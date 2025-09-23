Ontex a triplé sa capacité de production en Caroline du Nord
23/09/2025
L'investissement approche 100 MUSD et constitue, selon Paul Wood, président d'Ontex Amérique du Nord, 'un engagement à long terme pour croître avec cette communauté et renforcer l'empreinte bicoastale de l'entreprise'.
Lors d'un événement en présence des autorités locales et régionales, Ontex a également annoncé un don de produits d'hygiène pour soutenir les familles de Caroline du Nord, réaffirmant son rôle de partenaire communautaire.
Les responsables politiques, dont Phil Berger, président du Sénat de Caroline du Nord, ont salué la réussite et les perspectives de développement du groupe dans la région.
