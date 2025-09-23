 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ontex a triplé sa capacité de production en Caroline du Nord
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 11:20

Ontex annonce avoir triplé la capacité de production de son usine de Stokesdale (Caroline du Nord), inaugurée en 2022. L'installation fabrique désormais plusieurs milliers de couches par minute et a permis la création de plusieurs centaines d'emplois qualifiés.

L'investissement approche 100 MUSD et constitue, selon Paul Wood, président d'Ontex Amérique du Nord, 'un engagement à long terme pour croître avec cette communauté et renforcer l'empreinte bicoastale de l'entreprise'.

Lors d'un événement en présence des autorités locales et régionales, Ontex a également annoncé un don de produits d'hygiène pour soutenir les familles de Caroline du Nord, réaffirmant son rôle de partenaire communautaire.

Les responsables politiques, dont Phil Berger, président du Sénat de Caroline du Nord, ont salué la réussite et les perspectives de développement du groupe dans la région.

Valeurs associées

ONTEX GROUP
6,3300 EUR Euronext Bruxelles +0,32%
