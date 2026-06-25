Onsemi va racheter Synaptics dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 7 milliards de dollars

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Onsemi ON.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Synaptics SYNA.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars, ce qui pourrait permettre au fabricant de puces d'étendre sa présence sur le marché en forte croissance des appareils dotés d'intelligence artificielle

L'action Onsemi a reculé d'environ 7,4% en séance prolongée, tandis que celle de Synaptics a perdu 0,5%.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Synaptics recevront 1,350 actions ordinaires d’Onsemi pour chaque action Synaptics. Ce rapport d’échange représente une prime de 19% par rapport à la moyenne pondérée en fonction du volume des cours de clôture des dix derniers jours des actions des deux sociétés.

"Cette opération apporterait immédiatement des capacités de calcul connectées, élargirait la portée de nos logiciels et de notre écosystème, et permettrait à Onsemi d’offrir une plus grande valeur ajoutée à mesure que les clients recherchent de plus en plus des systèmes intelligents", a déclaré Hassane El-Khoury, directeur général d’Onsemi.