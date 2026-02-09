 Aller au contenu principal
Onsemi progresse avant la publication de ses résultats
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 20:00

9 février - ** Les actions d'Onsemi ON.O gagnent 0,3% lundi avant les résultats trimestriels après la cloche, alors que les analystes s'attendent à une baisse des revenus et des bénéfices

** Le fournisseur de composants semi-conducteurs devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 11% à 1,54 milliard de dollars, avec un BPA ajusté de 0,62 $ contre 0,95 $ il y a un an, selon LSEG

** L'action a bondi de 21% depuis le début de l'année, dépassant la performance stable du Nasdaq .IXIC

** L'action s'est récemment négociée à 21 fois les bénéfices attendus, ce qui représente une prime par rapport à son PE prévisionnel moyen sur cinq ans, qui est de 17

** L'action se négocie ~39% en dessous de son record de clôture de juillet 2023

** La note moyenne des 36 analystes est "hold", avec 15 notes "buy" ou "strong buy" et 21 notes "hold"

** UBS a relevé le 2 février son PT de 55 à 70 dollars, contre un prix actuel de 65,37 dollars

