Onsemi en baisse après des prévisions trimestrielles décevantes

9 février - ** Les actions du fabricant de puces Onsemi

ON.O ont baissé de 5,5 % à 60,82 $ après la cloche

** La société prévoit des revenus pour le 1er trimestre entre 1,44 milliard et 1,54 milliard de dollars, ce qui est largement inférieur à l'estimation des analystes de 1,54 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 56 cents et 66 cents, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux attentes de 62 cents ** La société annonce une baisse de 11,2% des revenus du 4ème trimestre à 1,53 milliards de dollars, légèrement en dessous des estimations, tandis que le BPA ajusté de 64 cents a battu les attentes de 2 cents

** Les actions ont chuté de ~14% en 2025