 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Onsemi en baisse après des prévisions trimestrielles décevantes
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du fabricant de puces Onsemi

ON.O ont baissé de 5,5 % à 60,82 $ après la cloche

** La société prévoit des revenus pour le 1er trimestre entre 1,44 milliard et 1,54 milliard de dollars, ce qui est largement inférieur à l'estimation des analystes de 1,54 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 56 cents et 66 cents, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux attentes de 62 cents ** La société annonce une baisse de 11,2% des revenus du 4ème trimestre à 1,53 milliards de dollars, légèrement en dessous des estimations, tandis que le BPA ajusté de 64 cents a battu les attentes de 2 cents

** Les actions ont chuté de ~14% en 2025

Valeurs associées

ON SEMICONDUCTOR
65,1500 USD NASDAQ -0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank