Onsemi baisse après un chiffre d'affaires trimestriel insuffisant et des prévisions médiocres pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de puces Onsemi

ON.O ont baissé de 3 % à 63,11 $ avant la mise sur le marché, les revenus du 4ème trimestre et les prévisions pour le 1er trimestre ayant été inférieurs aux attentes

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,44 à 1,54 milliard de dollars pour le premier trimestre, inférieur à l'estimation des analystes de 1,54 milliard de dollars

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le 1er trimestre compris entre 56 et 66 cents, le point médian étant inférieur aux attentes de 62 cents - données compilées par LSEG

** TD Cowen déclare que l'écart par rapport aux prévisions d'ON semble pire par rapport à une barre que les investisseurs considéraient comme prudente, mais signale que les revenus des centres de données d'IA dépasseront 250 millions de dollars au cours de l'exercice 25; augmente néanmoins l'objectif de cours à 75 dollars, contre 70 dollars

** Jefferies indique que le chiffre d'affaires des centres de données d'IA supérieur à 400 millions de dollars au 1er trimestre aide à compenser l'impact des abandons d'activités prévus jusqu'en septembre; augmente l'objectif de cours à 73 dollars contre 65 dollars

** Au moins 10 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de prix pour ON, le nouvel objectif de 60 $ de Rosenblatt étant le plus bas d'entre eux

** La société annonce une baisse de 11,2 % de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre, à 1,53 milliard de dollars, soit un peu moins que les estimations de 1,54 milliard de dollars

** La note moyenne des 36 analystes couvrant le titre est "hold", avec un objectif de prix médian de 68,00 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ON a progressé de 20,2 % depuis le début de l'année