OneSpaWorld s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de OneSpaWorld Holdings OSW.O ont augmenté de 6 % à 21,26 $ avant la cloche, en prévision de l'ajout de la société de services de santé et de bien-être à l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine

** OSW remplacera Dynavax Technologies DVAX.O dans l'indice SPCY avant l'ouverture du marché le mardi 10 février, selon S&P Dow Jones Indices ** DVAX est en cours d'acquisition par le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA dans le cadre d'une transaction de 2,2 milliards de dollars qui devrait être conclue prochainement

** OSW, basée aux Bahamas, a ~102 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars ** Le mois dernier, la société a publié des résultats préliminaires pour le 4ème trimestre et l'année fiscale inférieurs aux estimations du consensus et a déclaré qu'elle était en train de se retirer de ses opérations terrestres en Asie

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions OSW ont perdu 3% depuis le début de l'année

** Les 5 analystes qui couvrent l'action sont tous optimistes, y compris 3 "strong buy"; median PT $25, per LSEG

Valeurs associées

DYNAVAX TECH
15,4950 USD NASDAQ -0,10%
SANOFI
80,8150 EUR Euronext Paris -1,25%
