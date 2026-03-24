OneSpaWorld bondit après que Jefferies a commencé à l'évaluer à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de OneSpaWorld Holdings OSW.O ont augmenté de 7,7% à 23,34 $ mardi, après que Jefferies ait initié une couverture avec la note 'achat'

** L'action OSW est en voie de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage depuis le 9 avril. Les actions sont à portée de main du record intrajournalier de 23,54 $ du 17 février

** Jefferies fixe le PT à 30$, ce qui implique une hausse de 38% par rapport à la dernière clôture de l'action

** OSW se situe à l'intersection d'une croissance durable de l'industrie des croisières, d'une priorité croissante accordée au bien-être et d'une "position de marché monopolistique" dans les services maritimes de bien-être externalisés, a écrit Jefferies dans une note à ses clients

** Avec une croissance des ventes très visible, une accélération de la productivité au niveau des navires et la meilleure conversion de trésorerie de sa catégorie, OSW offre une combinaison rare de croissance, de défense et de durabilité du flux de trésorerie disponible, a déclaré Jefferies

** Aujourd'hui, 4 analystes considèrent le titre comme "strong buy", 2 comme "buy" et leur PT médian est de $26, selon LSEG

** Avec ce mouvement sur la séance, l'action est en hausse de ~12% depuis le début de l'année et surpasse largement la baisse de ~6% du Nasdaq .IXIC