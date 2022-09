OneRagtime obtient un agrément de société de gestion

(NEWSManagers.com) - La plate-forme de capital-investissement OneRagtime, fondée par Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier, a obtenu un agrément complet de société de gestion de portefeuille a appris NewsManagers. Dans un post Linkedin cet été, le club d'investisseurs entrepreneurs a expliqué avoir "mis à jour son cadre réglementaire" et indiqué qu'il s'agissait d'une "étape importante". De nouvelles annonces pourraient venir bientôt.

Durant le premier semestre, la plateforme a notamment annoncé sa quatrième revente d'entreprises (après Jellysmack, Glose et Zenly) avec le LBO de +Simple, une fintech spécialisée dans le courtage en assurance créée en 2015, auprès du géant du capital-investissement KKR.

Elle a aussi réalisé six nouveaux investissements dans des start-up : Staycation (plateforme hôtelière), Sonio (santé), hivenet (cloud peer-to-peer), Shotgun ! (notamment place de marché pour les événements musicaux) et HelloSafe (développeur d'une plateforme de comparaison et de courtage de produits financiers et d'assurance).

La société compte 25 personnes réparties sur les bureaux de Paris et Barcelone.