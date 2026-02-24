 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ONEOK pénalisé au quatrième trimestre par la cession d'un réseau de gazoducs
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:27

L'exploitant américain de pipelines ONEOK a enregistré un bénéfice par action en léger recul au quatrième trimestre, affecté par la baisse des résultats de son activité de transport de gaz naturel après la cession en 2024 d'un réseau inter-États. Le titre recule de plus de 6% en séance à Wall Street.

Sur la période close le 31 décembre, le bénéfice par action s'est établi à 1,55 dollar, contre 1,57 dollar un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel de l'unité de gazoducs de gaz naturel a chuté à 261 millions de dollars, contre 417 millions, la cession représentant à elle seule un impact négatif de 264 millions. Le segment des produits raffinés et du pétrole brut a vu son bénéfice reculer d'environ 6% à 567 millions, dans un contexte de repli des prix du Brent, dont la moyenne trimestrielle s'est établie à 63,13 dollars le baril, en baisse de 11,3%.

À l'inverse, l'activité liée aux liquides de gaz naturel a progressé de 4% et celle de collecte et de traitement du gaz naturel de 10%. Pour l'exercice en cours, ONEOK prévoit un bénéfice net compris entre 3,19 milliards et 3,71 milliards de dollars, avec un point médian inférieur aux 3,65 milliards attendus par le marché. Le groupe, qui exploite un réseau de 60 000 miles de pipelines (plus de 96 000 km), poursuit sa diversification à travers plusieurs acquisitions réalisées ces deux dernières années.

Valeurs associées

ONEOK
81,520 USD NYSE -6,74%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank