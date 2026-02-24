ONEOK pénalisé au quatrième trimestre par la cession d'un réseau de gazoducs
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:27
Sur la période close le 31 décembre, le bénéfice par action s'est établi à 1,55 dollar, contre 1,57 dollar un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel de l'unité de gazoducs de gaz naturel a chuté à 261 millions de dollars, contre 417 millions, la cession représentant à elle seule un impact négatif de 264 millions. Le segment des produits raffinés et du pétrole brut a vu son bénéfice reculer d'environ 6% à 567 millions, dans un contexte de repli des prix du Brent, dont la moyenne trimestrielle s'est établie à 63,13 dollars le baril, en baisse de 11,3%.
À l'inverse, l'activité liée aux liquides de gaz naturel a progressé de 4% et celle de collecte et de traitement du gaz naturel de 10%. Pour l'exercice en cours, ONEOK prévoit un bénéfice net compris entre 3,19 milliards et 3,71 milliards de dollars, avec un point médian inférieur aux 3,65 milliards attendus par le marché. Le groupe, qui exploite un réseau de 60 000 miles de pipelines (plus de 96 000 km), poursuit sa diversification à travers plusieurs acquisitions réalisées ces deux dernières années.
Valeurs associées
|81,520 USD
|NYSE
|-6,74%
