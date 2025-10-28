ONEOK affiche un bénéfice plus élevé au troisième trimestre, les acquisitions ayant porté leurs fruits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur américain de pipelines ONEOK OKE.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, aidé par des volumes importants dans la région des Montagnes Rocheuses ainsi que par l'impact d'une série d'acquisitions.

ONEOK a diversifié son portefeuille par le biais d'acquisitions au cours des deux dernières années, y compris un réseau de pipelines de LGN de la côte du Golfe provenant d'Easton Energy, ainsi que Medallion Midstream et EnLink Midstream.

En juin, ONEOK a achevé son acquisition de 940 millions de dollars de la participation restante de 49,9 % dans la coentreprise du bassin du Delaware de NGP XI Midstream Holdings, ce qui donne à la société la propriété exclusive des installations de collecte et de traitement du gaz naturel dans l'ouest du Texas et le bassin du Delaware au Nouveau-Mexique.

Le bénéfice de base du secteur des liquides de gaz naturel a augmenté de près de 20 % pour atteindre 748 millions de dollars, tandis que le bénéfice de base du secteur de la collecte et du traitement du gaz naturel a bondi d'environ 78 % pour atteindre 566 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

Le segment des produits raffinés et du pétrole brut a atteint un bénéfice de base de 582 millions de dollars au cours du trimestre, principalement grâce aux acquisitions de Medallion et d'EnLink.

ONEOK transporte du gaz naturel, des liquides de gaz naturel, des produits raffinés et du pétrole brut par le biais de son réseau de pipelines de 60 000 miles.

La société basée à Tulsa, dans l'Oklahoma, a déclaré un bénéfice net, part du groupe, de 939 millions de dollars, soit 1,49 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 692 millions de dollars, soit 1,18 dollar par action, un an plus tôt.