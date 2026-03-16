OneMain poursuivie en justice par des États américains pour avoir accablé les emprunteurs à risque de suppléments et de frais

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* 13 États accusent OneMain de pratiques trompeuses en matière de vente de produits complémentaires

* OneMain a conclu un accord avec le CFPB en 2023

* OneMain nie les allégations et affirme se conformer à la législation

* Les actions de OneMain chutent après le dépôt d'une plainte

(Ajout d'une mise à jour du cours de l'action au paragraphe 2 et d'une allégation tirée de la plainte au paragraphe 3) par Jonathan Stempel

Un groupe bipartisan de 13 procureurs généraux des États américains a poursuivi OneMain

OMF.N lundi, accusant le banque à risque de facturer aux emprunteurs à court d'argent des centaines ou des milliers de dollars pour des produits "supplémentaires" qu'ils n'ont pas demandés et dont ils n'ont pas besoin, les accablant ainsi de centaines de millions de dollars de coûts supplémentaires.

Les actions de OneMain ont chuté de plus de 9 % dans les échanges de l'après-midi après le dépôt de la plainte.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, les procureurs généraux dirigés par Letitia James (New York) et David Sunday (Pennsylvanie) affirment que OneMain récompense les agents de crédit, les directeurs d'agence et les chefs de district en leur versant des commissions et des cartes-cadeaux pour la vente d'une assurance-crédit "extrêmement chère", d'une assurance-vie temporaire et de plans d'adhésion liés au mode de vie et à la santé qui n'ont qu'une faible valeur.

Les procureurs généraux ont déclaré que OneMain demandait à ses employés d'attendre que les emprunteurs soient prêts à conclure leur prêt pour les pousser à acheter des produits complémentaires, et de ne reculer que si les emprunteurs disaient "non" à trois reprises. Ils ont également déclaré que les employés précipitaient le processus de clôture avant que les emprunteurs ne comprennent les petits caractères.

"Les pratiques illégales de OneMain en matière d'ajouts et de refinancement laissent bon nombre de ses clients dans une situation bien pire que celle à laquelle ils s'attendaient lorsqu'ils se sont adressés à la société pour obtenir une aide financière", indique la plainte.

La société, basée à Evansville, dans l'Indiana, accorde des prêts à des personnes dont l'accès au crédit est limité.

ONEMAIN QUALIFIE LES ALLÉGATIONS DE "TOUT SIMPLEMENT FAUSSES"

OneMain a accepté en mai 2023 de payer 20 millions de dollars pour régler les accusations du Bureau de la protection financière des consommateurs des États-Unis selon lesquelles elle aurait fait pression sur ses employés pour qu'ils vendent des produits complémentaires afin d'atteindre les objectifs de vente, aurait incité les emprunteurs à acheter des produits complémentaires et n'aurait pas remboursé les intérêts aux emprunteurs qui ont annulé leur prêt. La société n'a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles.

Dans une déclaration, OneMain a qualifié les allégations des États de "tout simplement fausses" et de tentative de revenir sur des questions que le CFPB a résolues.

"Nous opérons de manière honnête et transparente, dans le respect total de toutes les lois et réglementations, car nous fournissons un accès responsable et indispensable au crédit pour les Américains qui travaillent dur", a déclaré OneMain. "Nous plaiderons vigoureusement cette affaire et nous sommes impatients de prouver la vérité devant les tribunaux

Les États réclament des amendes civiles, la restitution des clients et la confiscation des bénéfices illégaux pour des violations présumées de la loi de 2010 sur la protection financière des consommateurs (Consumer Financial Protection Act), qui fait partie de la réforme financière Dodd-Frank, et des lois des États sur la protection des consommateurs.

Les autres États qui se sont joints à l'action en justice sont le Colorado, le Maryland, le Nevada, le New Hampshire, le New Jersey, le Dakota du Nord, l'Oklahoma, le Dakota du Sud, la Virginie, Washington et le Wisconsin.

OneMain a appartenu à Citigroup C.N , qui l'a vendue en 2015.