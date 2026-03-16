OneMain poursuivi par des États américains pour avoir vendu des produits complémentaires cachés et perçu des commissions exorbitantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de OneMain et d'une affaire antérieure du CFPB)

OneMain OMF.N a été poursuivi lundi par 12 procureurs généraux d'États américains, qui accusent le prêteur de crédits à risque d'avoir ajouté des produits complémentaires cachés aux prêts pour soutirer des centaines de millions de dollars en frais abusifs aux consommateurs, a déclaré lundi la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, dans un communiqué de presse.

Une copie de la plainte n'était pas immédiatement disponible. La procureure générale du New Jersey a retiré de son site web un communiqué de presse annonçant l'action en justice peu de temps après sa publication.

OneMain prête à des personnes qui, autrement, n'auraient qu'un accès limité au crédit.

La société basée à Evansville, dans l'Indiana, a accepté en mai 2023 de payer 20 millions de dollars pour régler les accusations du Bureau de la protection financière des consommateurs des États-Unis selon lesquelles elle aurait fait pression sur ses employés pour qu'ils vendent des produits complémentaires afin d'atteindre les objectifs de vente, aurait trompé les emprunteurs sur la nécessité d'acheter ces produits et n'aurait pas remboursé les intérêts aux emprunteurs qui ont annulé les produits complémentaires qu'ils avaient achetés.

Dans une déclaration, OneMain a qualifié les allégations des États de "tout simplement fausses" et de tentative de revenir sur des questions que le CFPB a résolues.

"Nous travaillons de manière honnête et transparente, dans le respect de toutes les lois et réglementations, en fournissant un accès responsable et indispensable au crédit pour les Américains qui travaillent dur", a déclaré OneMain. "Nous allons plaider vigoureusement cette affaire et nous sommes impatients de prouver la vérité devant le tribunal.”

Le bureau du procureur général du New Jersey n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les actions de OneMain étaient en légère hausse lundi.